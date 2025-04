Inter allo stadio: si studia il DOPPIO colpo in Serie A

Tra rammarico e concentrazione per la sfida di Champions League con il Bayern Monaco, c’è stato spazio anche per il calciomercato nella domenica dell’Inter. Mentre la squadra si allenava per smaltire le fatiche di Parma, la dirigenza ragionava su un possibile doppio colpo in Serie A.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, uno scout nerazzurro sarebbe stato visto allo Stadio Via del Mare per Lecce-Venezia. Sotto osservazione due profili che piacciono all’Inter già da un po’, uno per squadra. Si tratta di Jay Idzes e Nikola Krstovic.

Il difensore indonesiano avrebbe colpito gli osservatori interisti e i buoni rapporti con il club veneto potrebbero favorire l’operazione. L’attaccante montenegrino, invece, è in grande forma nelle ultime settimane e potrebbe diventare un nome molto caldo in estate, vista la necessità dell’Inter di rinnovare il reparto offensivo.

Le due operazioni potrebbero anche essere facilitare dall’eventuale retrocessione di Lecce e Venezia, entrambe a rischio. Una mancata permanenza in Serie A renderebbe praticamente certo un loro addio in estate.