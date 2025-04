Bastoni si allena a parte: le sue condizioni per Bayern-Inter

Non c’è tempo per fermarsi a rimuginare in casa Inter. La rimonta del Parma deve già essere archiviata per pensare alla prossima sfida, uno delle più importanti della stagione. Domani serà, infatti, c’è la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco, valida per l’andata dei quarti di finale. Un impegno cruciale, che Simone Inzaghi spera di poter affrontare acnhe con Alessandro Bastoni.

Così dovrebbe essere, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Le condizioni del difensore nerazzurro non preoccupavano già sabato sera dopo la partita, anche se ieri era ancora leggermente affaticato e ha svolto del lavoro a parte.

Tuttavia, non ci sarebbe alcun allarme e, sempre secondo la Rosea, già oggi Bastoni dovrebbe tornare regolarmente in gruppo, per poi essere pienamente arruolato per la trasferta in Baviera di domani sera. Un sospiro di sollievo per Inzaghi, che dovrà già fare a meno di Dumfries, Zielinski e Taremi.