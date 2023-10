Cessione Inter, Tuttosport: “I lavori col consorzio arabo procedono”

Il quotidiano Tuttosport in edicola oggi torna a fare un punto della situazione sul futuro societario dell’Inter. A fine settembre, come viene ricordato nel pezzo odierno, era stato proprio Tuttosport ad accendere la discussione attorno al club nerazzurro parlando di una proposta importante dal Medio Oriente che sembrava potesse convincere l’attuale proprietà a cedere. Successivamente non ci sono stati grandi aggiornamenti, ma questo perché, si legge oggi, i lavori con il consorzio arabo di cui potrebbe far parte anche Investcorp procedono ora sotto traccia. “Il rallentamento delle ultime due settimane è dovuto al fatto che Raine Group e Goldman Sachs [i due advisor che gestiscono il dossier Inter, ndr] stanno aspettando le garanzie economiche del caso dal consorzio, visto che si parla di un’offerta che dovrebbe aggirarsi intorno a 1,3 miliardi di euro” si legge sul quotidiano torinese.

L’opinione di Passione Inter

Il momento della verità si avvicina. Il 26 ottobre la riunione annuale degli azionisti sarà il primo evento dal quale trarre indicazioni importanti circa la volontà della proprietà. Tutte le ultime operazioni svolte stanno riportando la società sulla strada della sostenibilità che la rende più appetibile. Lo scenario più confermato, al momento, prevede un lavoro importante nel tentativo di rifinanziare il famoso prestito di Oaktree per poi, eventualmente, procedere alla cessione dell’Inter all’acquirente più solido. Ma i reali progetti della famiglia Zhang, ad oggi, non sono ancora noti.