Reduce da una prestazione non esaltante con tre gol subiti con la sua Svizzera contro la Bielorussia, Yann Sommer rientra all’Inter dove seppur con qualche imprecisione sta difendendo la porta meno battuta del campionato di Serie A. Lo svizzero però tra poche settimane compirà 35 anni e quindi in casa nerazzurra i ragionamenti sul portiere del futuro sono in corso.

Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione in vista della prossima estate e racconta che alla luce della difficile (ma non impossibile) permanenza di Audero, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, ci si può aspettare un nuovo colpo più giovane con il nome del brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense che rimane sempre vivo, nonostante una clausola molto elevata, ma occhio anche ai rapporti con l’Atalanta che potrebbero far ricadere l’obiettivo nerazzurro su Marco Carnesecchi, classe 2000 che in questo avvio di stagione sta giocando poco a Bergamo.