Non solo Federico Dimarco. L’Inter accelera sui rinnovi e in cima alla lista dei nomi da blindare c’è anche quello di Henrikh Mkhitaryan. In scadenza di contratto a fine stagione, il centrocampista armeno a gennaio compirà 35 anni ma anche in questo avvio è sembrato ancora determinante per Inzaghi che stravede per lui e dunque la dirigenza ha intrapreso con l’entourage del giocatore i discorsi per il prolungamento dell’accordo.

Secondo La Gazzetta dello Sport nella sede nerazzurra non vogliono portare per le lunghe la trattativa tant’è che entro Natale potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto di un anno con opzione praticamente garantita per il secondo, dunque una sorta di biennale che dovrebbe rimanere agli stessi 3,5 milioni di euro a stagione che l’ex Roma percepisce attualmente.

L’opinione di Passione Inter

È probabile che l’opera di ringiovanimento della rosa avviata durante la scorsa estate verrà portata avanti durante la prossima sessione estiva di mercato. Il rinnovo di Mkhitaryan va in una direzione opposta, ma fisicamente e tecnicamente si sta dimostrando ancora determinante e dall’alto della sua esperienza potrà essere un elemento importante per un gruppo che sarà ‘svecchiato’, magari, più in altri reparti.