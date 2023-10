Si apre la stagione dei rinnovi in casa Inter con un altro elemento importante della spina dorsale nerazzurra che è pronto a mettere nero su bianco un accordo ormai raggiunto. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta di un vertice avvenuto nei giorni scorsi tra i dirigenti interisti e l’agenzia che cura gli interessi di Federico Dimarco che prodotto proficui passi avanti nella trattativa fino ad un’intesa praticamente ad un passo.

A breve è prevista la firma su un nuovo contratto che farà passare la scadenza dal 30 giugno 2026 al 2028 con un ingaggio ritoccato verso l’alto in maniera importante: in questa stagione passerà subito da circa 1,8 milioni a quota 3,5 milioni di euro, per poi passare dalla prossima a 4 milioni di euro all’anno. Cifra che certifica il nuovo status da titolare del giocatore prodotto del vivaio interista.

L’opinione di Passione Inter

L’abbattimento del costo squadra durante l’ultima estate di mercato ha creato lo spazio a bilancio per poter prevedere una serie di rinnovi e adeguamenti. Dimarco si è preso con le prestazioni il posto da titolare che coincide, all’Inter, con un ingaggio in questa fascia.