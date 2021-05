C&F – Chi è veramente Oaktree, il fondo dietro il finanziamento dell’Inter

Domani è atteso l'annuncio ufficiale

Oaktree è una compagnia statunitense nata nel 1995. Come riportato da Calcio e Finanza, il gruppo è una delle principali società globali nella gestione degli investimenti alternativi. Legata in maniera molto stretta ai più grandi fonti pensionistici degli Stati Uniti, ha le "mani in pasta" in centinaia di fondazioni di spessore internazionale, oltre a contare su più di 1000 dipendenti. Inoltre è già presente nel calcio, detenendo il 100% delle quote del Caen, club francese, oltre che nel basket, avendo una quota di minoranza dei Memphis Grizzlies.