Champions League, all’Inter ora serve un miracolo. Le possibili combinazioni: pericolo “biscotto”

All’Inter serve un vero e proprio miracolo per capovolgere il girone B di Champions League e ottenere il pass per gli ottavi di finale. La squadra nerazzurra deve vincere sia contro Borussia Mönchengladbach e Shakhtar e sperare che la sorte sia benevola.

Qualora l’Inter vinca le prossime due partite del girone B di Champions League, ci sono tre possibili combinazioni e tutto dipenderà anche dal risultato delle altre sfide.

Se anche il Real Madrid batte Shakhtar e Borussia all’ultima giornata, a qualificarsi sarebbero Zidane e Conte. La squadra nerazzurra infatti raggiungerebbe a quota 8 punti il Borussia in classifica e in virtù degli scontri diretti, 2-2 all’andata e vittoria in Germania, a spuntarla sarebbe Conte mentre il Real Madrid terminerebbe il girone al primo posto.

In caso di X tra Shakhtar e Real Madrid nel prossimo turno, la situazione diventerebbe ancora più intricata. In questo caso la classifica all’ultima giornata sarebbe: Borussia M 8, Real Madrid 8, Inter 5, Shakhtar 5. Si potrebbe anche temere un biscotto tra spagnoli e tedeschi all’ultima giornata che qualificherebbe entrambi agli ottavi di finale.

In caso di sconfitta del Real Madrid in Ucraina invece la classifica, in caso sempre di successo dell’Inter in Germania contro il Borussia, diventerebbe così: Borussia M 8, Shakhtar 7, Real Madrid 7 e Inter 5. Una vittoria contro lo Shakhtar potrebbe però non bastare a Conte, in quel caso il Real Madrid dovrebbe vincere a tutti i costi contro il Borussia perché in caso di arrivo a pari punti con l’Inter la spunterebbe Zidane per gli scontri diretti o il Borussia battere Zidane.

Fare calcoli però dopo una serata del genere è difficile. Battere il Borussia nella prossima giornata però è di fondamentale importanza per tenere vive le speranze. Poi si vedrà.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi