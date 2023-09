Champions League, il calendario dell’Inter ai gironi

Il sorteggio ha probabilmente sorriso ai nerazzurri, che incontreranno tre squadre toste ma non al livello delle regine d’Europa. Ovviamente è il campo poi a parlare, molto lo fa anche il calendario che può incidere in positivo o meno. Nella giornata di oggi è stato pubblicato il calendario del girone di Champions League dell’Inter, andiamo ad analizzarlo assieme agli impegni di Campionato della squadra di Inzaghi:

Qui il calendario dell’Inter fino al termine del 2023:

INTER-Fiorentina , 3a giornata di Serie A, 3 settembre

, 3a giornata di Serie A, 3 settembre INTER-Milan , 4a giornata di Serie A, 16 settembre

, 4a giornata di Serie A, 16 settembre Real Sociedad-INTER , 1a giornata di Champions League, 20 settembre

Empoli-INTER , 5a giornata di Serie A, 23 settembre

, 5a giornata di Serie A, 23 settembre INTER- Sassuolo , 6a giornata di Serie A, 26 settembre

, 6a giornata di Serie A, 26 settembre Salernitana-INTER , 7a giornata di Serie A, 30 settembre

, 7a giornata di Serie A, 30 settembre INTER-Benfica, 2a giornata di Champions League, 3 ottobre

INTER-Bologna , 8a giornata di Serie A, 7 ottobre

, 8a giornata di Serie A, 7 ottobre Torino-INTER , 9a giornata di Serie A, 21 ottobre

, 9a giornata di Serie A, 21 ottobre INTER-Salisburgo, 3a giornata di Champions League, 24 ottobre

INTER- Roma , 10a giornata di Serie A, 28 ottobre

, 10a giornata di Serie A, 28 ottobre Atalanta-INTER , 11a giornata di Serie A, 5 novembre

, 11a giornata di Serie A, 5 novembre Salisburgo-INTER, 4a giornata di Champions League, 8 novembre

INTER-Frosinone , 12a giornata di Serie A, 12 novembre

, 12a giornata di Serie A, 12 novembre Juventus-INTER , 13a giornata di Serie A, 26 novembre

, 13a giornata di Serie A, 26 novembre Benfica-INTER, 5a giornata di Champions League, 29 novembre

Napoli-INTER , 14a giornata di Serie A, 2 dicembre

, 14a giornata di Serie A, 2 dicembre INTER-Bologna/Hellas Verona , ottavi di finale di Coppa Italia, 6 dicembre

, ottavi di finale di Coppa Italia, 6 dicembre INTER-Udinese , 15a giornata di Serie A, 10 dicembre

, 15a giornata di Serie A, 10 dicembre INTER-Real Sociedad, 6a giornata di Champions League, 12 dicembre

Lazio-INTER , 16a giornata di Serie A, 16 dicembre

, 16a giornata di Serie A, 16 dicembre INTER-Lecce , 17a giornata di Serie A, 23 dicembre

, 17a giornata di Serie A, 23 dicembre Genoa-INTER, 18a giornata di Serie A, 29 dicembre

Sono previste poi 3 soste per le nazionali, che inizieranno il 10 settembre, il 15 ottobre, e il 19 novembre.

L’opinione di Passione Inter

Ciò che salta all’occhio sono le due sfide con il Salisburgo e il ritorno con il Benfica. I nerazzurri avranno infatti in ordine: Torino, Salisburgo, Roma, Atalanta, e di nuovo gli austriaci in trasferta. Una fine di ottobre sicuramente allenante, come lo è per novembre. L’Inter affronterà il ritorno con il Benfica in Portogallo nel mezzo di due altre trasferte importanti: Juventus e Napoli. Simone Inzaghi dovrà essere bravo fin da subito a gestire i tre impegni.