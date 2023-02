Champions League, Inter-Porto secondo i bookmakers

L’Inter dovrà vedersela con il Porto di Sergio Conceicao particolarmente in forma: la squadra portoghese, infatti, arriva da 10 vittorie consecutive e non perde addirittura dal 21 ottobre

Martina Napolano

Il Mondiale è finito da diverso tempo, i campionati sono ripartiti. Questo vuol dire una sola cosa: la Champions League sta per tornare. E sta per tornare anche per l’Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri, nonostante qualche inciampo di troppo, sono abbastanza sicuri di un piazzamento alla prossima Champions League. L’ultimo successo contro l’Udinese ha rimesso la squadra di Inzaghi sui binari giusti per confermarsi tra le qualificate all’Europa che conta. Ecco perché, ora, tutti gli occhi dei tifosi nerazzurri, oltre alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, sono proprio sugli ottavi di finale della competizione più importante d’Europa.

L’Inter dovrà vedersela con il Porto di Sergio Conceicao particolarmente in forma: la squadra portoghese, infatti, arriva da 10 vittorie consecutive e non perde addirittura dal 21 ottobre (contro il Benfica). In campionato è completamente in gioco per la vittoria finale: si tratta, quindi, di un avversario ostico per l’Inter che però punta convinta ai quarti di finale di Champions League.

Inter-Porto: chi passa secondo i principali bookmakers — I presupposti per vivere un turno di ottavo finale davvero emozionante ci sono tutti. Da questo punto di vista, infatti, sono d’accordo anche i bookmakers. Secondo le quote dei principali siti di , la favorita è l’Inter: sia per l’incontro di martedì sera che per il passaggio di turno. Ma la differenza di quote non è così ampia, ecco perché c’è da aspettarsi un doppio incontro molto equilibrato dove la vera differenza la faranno gli episodi. Certo che un passaggio di turno per l’Inter potrebbe essere storico: il club nerazzurro, infatti, non porta i suoi colori a un quarto di finale di Champions League addirittura dalla stagione 2010/2011, quella del post-Triplete.

Quella stagione “europea”, purtroppo per i tifosi nerazzurri, è rimasta ben impressa nella memoria vista la clamorosa sconfitta contro lo Schalke 04, proprio ai quarti di finale, per 2-5 in casa, a San Siro.

Inter-Porto, l’analisi della partita — Se la squadra di Inzaghi ha avuto più di una difficoltà in campionato, tra pareggi e sconfitte che hanno di fatto dimezzato le possibilità di competere contro il Napoli, lo stesso non si può dire nel percorso delle Coppe. I nerazzurri sono stati formidabili in Champions League compiendo una vera impresa nelle due partite contro il Barcellona (in particolare la vittoria sfiorata al Camp Nou). E anche in Coppa Italia il cammino è stato eccellente con il solo ostacolo Juventus prima della seconda finale consecutiva.

Il Porto, dall’altra parte, si è reso protagonista di un percorso in Champions fatto di alti e bassi, ma riuscendo comunque ad arrivare primi in un girono per nulla scontato. Vero è che la squadra portoghese ha soprattutto approfittato di un rendimento totalmente sotto le aspettative di Bayer Leverkusen e, soprattutto, dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

L’Inter può passare ai quarti di finale per la prima volta in 12 anni: le possibilità ci sono, tutto dipenderà molto probabilmente dalla gara di ritorno in uno stadio sempre molto difficile come quello del do Dragão.