Chi è Davide Di Marco, l’arbitro designato per Inter-Lecce

Dopo il pareggio maturato nel match di esordio contro il Genoa a Marassi, sarà il Lecce ad attendere l’Inter nella seconda giornata di campionato a San Siro. La prima gara casalinga dei nerazzurri di questa stagione in uno stadio già sold out, pronto a riservare una caldissima accoglienza ai Campioni d’Italia in carica.

A dirigere il match Inter-Lecce sarà l’arbitro Davide Di Marco, alla terza presenza assoluta in Serie A. Il giovanissimo fischietto 32enne della seziona di Ciampino, dirigerà per la prima volta in carriera un match dei nerazzurri. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Preti e Mokhtar, mentre Fourneau sarà il IV Uomo. Var affidato ad Abisso, assistito dall’AVar Meraviglia.