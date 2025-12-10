Chi è Doveri, l’arbitro di Genoa-Inter: seconda in stagione

Dopo quanto avvenuto nel finale del match contro il Liverpool, l‘Inter dovrà cercare di smaltire la rabbia per il rigore incassato ingiustamente nel minor tempo possibile. Nemmeno il tempo di rifiatare, infatti, che i nerazzurri dovranno tornare in campo per la quindicesima giornata di Serie A in programma a Marassi domenica 14 gennaio alle 18.00.

Ad arbitrare Inter-Genoa, come annunciato dall’Aia, sarà Daniele Doveri. L’esperto arbitro verrà coadiuvato in campo dagli assistenti Rossi e Bercigli e Fourneau nelle vesti di IV Ufficiale. Al Var Camplone, assistito dal vice Abisso.

Doveri in carriera ha diretto in 37 diverse occasioni l’Inter considerando tutte le competizioni. I nerazzurri, complessivamente, hanno ottenuto con l’arbitro di Volterra 15 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. Un solo precedente, invece, in questa stagione: si tratta del successo ottenuto per 1-2 sul campo del Verona lo scorso 2 novembre.