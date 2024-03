Chi è Luca Pairetto, l’arbitro di Bologna-Inter: un precedente da incubo

Dopo aver allungato il vantaggio sulla Juventus a +15, grazie alla vittoria non semplice di lunedì sera contro il Genoa, l’Inter è attesa sabato pomeriggio alle 18.00 alla trasferta contro il Bologna. I rossoblù, che lo scorso dicembre hanno eliminato i nerazzurri dalla Coppa Italia, stanno vivendo una stagione incredibile ed occupano il quarto posto in classifica. La squadra di Thiago Motta è tra le formazioni più in forma del campionato e si sta improvvisamente giocando un piazzamento nella prossima Champions League.

Ad arbitrare l’incontro del Dall’Ara sarà Luca Pairetto, all’undicesima direzione con l’Inter in campo. L’unico precedente tra le due formazioni non sorride però ai nerazzurri: risale infatti al 5 luglio 2020, quando il Bologna riuscì a rimontare il gol iniziale di Lukaku con le reti di Juwara e Barrow vincendo per 1-2 a San Siro. Con il fischietto della sezione di Nichelino, inoltre, l’Inter ha ottenuto 7 vittorie, un pareggio ed un’altra sconfitta con il Monza del 15 aprile scorso (ultimo precedente).

Ad assistere Luca Pairetto saranno infine Carbone e Giallatini con Rapuano IV Uomo. Al Var ci sarà l’esperto Mazzoleni affiancato da Mariani.