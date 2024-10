Chi è Massa, l’arbitro di Roma-Inter: tabù nerazzurro

Si sono chiusi ufficialmente la scorsa notte gli impegni legati alle nazionali nella pausa di ottobre. Da oggi, dunque, inizia la preparazione a quella che sarà l’ottava giornata del campionato di Serie A. Tra i big match di giornata, riflettori puntati ovviamente sull’Olimpico dove si affronteranno Roma e Inter nel posticipo di domenica sera.

Come annunciato dall’AIA, a dirigere l’incontro sarà l’arbitro Davide Massa. Il fischietto di Imperia sarà aiutato dai due assistenti Carbone e Peretti, con Feliciani nelle vesti di IV ufficiale. Al Var è stato designato invece Di Bello, mentre Di Paolo sarà l’Avar dell’incontro.

Per quanto riguarda i precedenti, l’Inter verrà diretta da Massa per la 25esima volta in campionato. La Roma, invece, è la squadra che l’esperto arbitro ha incontrato più volte in Serie A nella sua carriera (29 partite). Con il fischietto di Imperia, i nerazzurri hanno collezionato complessivamente 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Solamente in due occasioni, però, Massa ha arbitrato uno scontro diretto tra Inter e Roma. La prima volta a San Siro nel gennaio 2018 in un match che finì in parità per 1-1. La seconda, invece, nell’ottobre 2022 sempre al Meazza con la Roma che vinse di rimonta per 1-2. Insomma, un vero tabù per i nerazzurri che cercano la prima vittoria contro i giallorossi con Massa in campo.