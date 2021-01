Chiellini: “Inter? Si giocherà sui dettagli. Lukaku poco marcabile, sarebbe determinante per chiunque”

Non giocava da parecchio tempo una partita dal primo minuto Giorgio Chiellini, che da inizio di stagione ad oggi ha sofferto una serie di infortuni che ne hanno condizionato questa primissima parte di campionato. Il centrale italiano, nonostante l’emergenza difesa che ha colpito la Juventus con la positività di de Ligt al Covid-19, non dovrebbe comunque essere schierato da titolare nel match di domenica sera contro l’Inter, in quanto la straordinaria fisicità di Romelu Lukaku metterebbe a dura prova le sue condizioni non ancora ottimali. Della sfida contro l’ex Conte, il difensore ha parlato al termine del passaggio del turno in Coppa Italia contro il Genoa.

Le parole di Chiellini ai microfoni della Rai: “Inter? Partita importante ma non decisiva, Manca un girone pieno e non sarà l’unica partita, ma è importante, ci tentiamo a far bene contro una grande squadra. Per vincere dovremo fare una grande partita, ma si giocherà veramente sugli episodi. Un po’ tutto il campionato è equilibrato e si giocherà sui dettagli. Ci piacerebbe vincere tutte le partite, poi gli scontri diretti sono aperti a tutto. Lukaku? Penso che nell’uno contro sia marcabile da poche persone, lui e Lautaro sono una coppia di attaccanti formidabili. E’ determinante per l’Inter, ma lo sarebbe per qualsiasi altra squadra”.

