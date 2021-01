Top&Flop di Fiorentina-Inter: Ranocchia di mestiere, Hakimi entra benissimo. Sanchez spreca troppo

Per fortuna, nel match giocato ieri in casa contro la Fiorentina, all’Inter contava solamente vincere per ottenere il pass per i quarti di finali dove ad attendere c’è il Milan di Stefano Pioli. La formazione nerazzurra, in un match fatto di alti e bassi, ai punti ha sicuramente meritato di portare a casa la posta in palio, nonostante gli errori sotto porta siano stati tanti e Antonio Conte sa benissimo che bisognerà migliorare in vista delle prossime sfide sotto questo aspetto. Andiamo così a vedere Top&Flop di Fiorentina-Inter.

