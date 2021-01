Conte: “Juventus? Affrontiamo la squadra più forte, capiremo quanto si è ridotto il gap”

Vincere contro la Fiorentina e ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia è stato per l’Inter un ottimo modo per rialzare la testa dopo il pareggio di domenica contro la Roma e per proiettarsi mentalmente al match di domenica sera contro la Juventus. Entrambe le formazioni hanno disputato rispettivamente 120 minuti in coppa, ottenendo il pass grazie alle reti decisive arrivate nei tempi supplementari. Del derby d’Italia, ha parlato proprio Antonio Conte al termine della sfida vinta al Franchi.

Questo il commento dell’allenatore leccese affidato ai microfoni di Rai Sport: “Juventus? Affrontiamo la squadra più forte in assoluto, che domina da nove anni in Italia. Farà da grande stimolo, capiremo quanto si è ridotto il gap sul campo. Sono tre punti che misureranno la crescita di questi ragazzi, non solo calcistica ma anche dal punto di vista mentale”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<