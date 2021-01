Di Marzio – Dalbert torna subito all’Inter: andrà al Valladolid di Ronaldo

Si è già chiusa l’esperienza di Dalbert in Francia con la maglia del Rennes. Un ritorno in Ligue 1 per l’esterno mancino, dopo l’esplosione che aveva avuto proprio nel campionato francese con il Nizza appena prima di approdare all’Inter. Il calciatore, che lo scorso settembre era rientrato a Milano dopo il prestito della passata stagione che lo aveva messo in evidenza con la Fiorentina, ha reso al di sotto di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia della sua esperienza.

Come riferito da Gianluca Di Marzio su Calciomercato – L’originale di Sky Sport, Dalbert è già rientrato all’Inter dopo l’interruzione del prestito che già qualche settimana fa lo stesso Rennes aveva paventato. Nel futuro del terzino brasiliano c’è una vecchia conoscenza interista, dal momento che verrà immediatamente girato presumibilmente ancora in prestito al Valladolid, club presieduto dal Fenomeno Ronaldo che sta lottando per la salvezza in Liga.

