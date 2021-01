Lukaku miglior calciatore belga all’estero: “Ringrazio compagni e allenatori”

Si è aperto subito con un importante riconoscimento il 2021 di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, infatti, ha ricevuto il premio come miglior calciatore belga all’estero. Come testimoniato dallo stesso centravanti sui social, dopo la rete decisiva di questo pomeriggio che ha regalato all’Inter la qualificazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, il titolo gli è stato recapitato presso la sede nerazzurra di viale della Liberazione.

Il calciatore, premiato da Antonio Conte, ha voluto spendere alcune parole su Instagram per ringraziare chi lo ha aiutato a raggiungere questo riconoscimento. Le sue parole: “Voglio ringraziare Dio per avermi messo in questa posizione. Grazie ai miei compagni di squadra dell’Inter e del Belgio, mi avete sempre messo in ottime condizioni! Grazie ad entrambi gli allenatori per avermi reso migliore. Miglior giocatore belga all’estero”.