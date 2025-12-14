Chivu: “Ci dicevano che eravamo finiti, serve coerenza”

Con una prestazione dai volti diversi tra primo e secondo tempo, l’Inter torna a vincere a Marassi contro il Genoa. Un successo deciso dalla reti di Bisseck e Lautaro Martinez che vale la vetta della classifica di Serie A, alla luce del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli in questo quindicesimo turno del campionato. Queste sono state le considerazioni di Cristian Chivu nel post-partita ai microfoni di Dazn:

PRIMATO – “A me piace parlare della partita, sapendo che qua non è mai semplice. Per il momento che vivono, per l’intensità che mettono. Mi prendo la prestazione, il carattere nelle difficoltà e i tre punti che erano la cosa più importante”.

SCELTE E SOSTITUZIONI – “Perché ho invertito Akanji e Bisseck? l’ammonizione, perché a destra sviluppavano meno e avevano una punta in mezzo e l’altra defilata a sinistra. Ho scelto di lasciare Manuel a destra per non duellare con gli attaccanti. Sostituzioni? Si fanno in base ai momenti della partita, prima avevo scelto Bonny sul 2-0, poi ho messo Marcus perché mi serviva la sua struttura e perché ci dava qualcosa in più sulle palle inattive. Ho tolto Zielinski mettendo Manuel centrale perché avrebbero sfruttato le palle lunghe e noi potevamo soffrire senza struttura in mezzo al campo”.

EMOTIVITA’ – “E’ un nostro modo di vedere le cose accettare quello che si dice, sapendo di essere consapevoli di cosa vogliamo fare. Sappiamo quanto ci tiene il gruppo, quanto è importante essere lì nonostante le difficoltà, le etichette e quello che si dice in giro. Noi portiamo avanti il nostro lavoro, cerchiamo di migliorarci e fare una buona stagione, di combattere contro tutte quelle negatività. Si va avanti con consapevolezza e con lavoro, alla fine il lavoro viene sempre fuori per mentalità, atteggiamento e carattere”.

ETICHETTE – “Noi la squadra più forte sulla carta? Cinque mesi fa dovevamo finire ottavi o decimi perché eravamo finiti, stiamo combattendo per quello che è il nostro dovere. Incongruenze? Bisogna mantenere un po’ di coerenza in tutto e siamo consapevoli di cosa fare, a volta ci riesce e altre no”.

CAPOLISTA – “Ci aspetta una partita importante a Riad adesso, non guardiamo nient’altro. nel bene e nel male sorrido sempre perché la vita è sempre bella”.