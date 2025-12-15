Moviola Genoa-Inter: “Non c’era il fallo di Barella”

E’ stata una partita senza troppe polemiche e con poche situazioni arbitrali, quella di ieri sera tra Genoa-Inter. Tuttavia, pur senza rendersi protagonista di svarioni, l’arbitraggio di Doveri non è stato certo impeccabile e soprattutto ha lasciato durante i novanta minuti una serie di dubbi. Dal contatto avvenuto in area rossoblù ai danni di Sucic, per il fallo di mano inesistente di Barella che ha portato al cartellino giallo per proteste.

Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Ok il primo gol dell’Inter: Lautaro è in posizione regolare prima di passare la palla a Bisseck. Al 33’ rischia qualcosa Marcandalli che ferma Sucic in area: la mano del difensore del Genoa è appoggiata sul corpo de nerazzurro. Primo giallo della partita al 54’ ad Akanji per intervento da dietro su Colombo. Al 73’ ammonito Barella per proteste per un fallo di mano che non c’era”.