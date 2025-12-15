Rivelazione sull’Inter: “Contatti con Thuram dall’estate”

Non sembra essere affatto recente la pista nerazzurra che porta a Khephren Thuram. Il centrocampista francese, che prima di approdare alla Juventus era effettivamente stato nei radar dell’Inter, anche pochi mesi fa avrebbe avuto dei contatti con il club nel quale già milita il fratello Marcus. Una richiesta di informazioni che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto qualora l’idea di uno scambio con Davide Frattesi dovesse andare avanti.

Queste le ultime indiscrezioni riferite sul canale Youtube di Fabrizio Romano da Matteo Moretto: “Da valutare se le due società riusciranno parlandosi a trovare un accordo economico sulle valutazioni dei due calciatori, ma soprattutto per quanto riguarda Frattesi gennaio può essere un mercato veramente caldo. La possibilità che Frattesi lasci l’Inter a gennaio è elevata. La Juventus sta cercando nazionali italiani di qualità e non disdegna Frattesi, anzi Spalletti lo stima. Khephren Thuram piaceva all’Inter già questa estate quando ha trattato Koné e sondato Ederson. Ma in estate aveva già chiesto informazioni e poi non se n’è fatto nulla, ma all’Inter piace da tempo”.