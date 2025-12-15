Passo indietro per Luis Henrique: “Una comparsata”

Nonostante la fiducia rinnovata da parte di Cristian Chivu nei suoi confronti, Luis Henrique non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere contro il Como la scorsa settimana. Il brasiliano si è soprattutto limitato a non commettere disattenzioni in fase difensiva, sacrificando però quelle giocate offensive con cui aveva conquistato San Siro nel poker dell’Inter contro Fabregas.

Ecco dunque quali sono state le pagelle nei confronti di Luis Henrique da parte dei principali quotidiani sportivi in Italia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Diversi passi indietro, rispetto alle ultime esibizioni. Non attacca, non crossa. Si dedica a Martin, forse Chivu gli ha fatto una testa così sullo spagnolo.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Quasi mai visto. Una comparsata.

TUTTOSPORT 5.5 – L’Inter brilla, lui fa il compitino.

PASSIONE INTER 5.5 – Versione più simile a quella vista con il Liverpool che con il Como. Rimane in campo per tutto il match e non commette sbavature particolari in difesa, ma la presenza offensiva è inconsistente.