Sucic divide i giornali: “Elegante, ma deve incidere di più”

Sono stati diversi e contrastanti i giudizi incassati da Petar Sucic per la prestazione espressa ieri pomeriggio nella vittoria dell’Inter in casa del Genoa. Il centrocampista croato, che ha partecipato con un buon movimento al gol di Lautaro, ha diviso i principali quotidiani sportivi italiani nelle pagelle di questa mattina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Sufficienza di massima stima perché, se vuole, salta l’uomo con eleganza e perché sul gol fa quasi un blocco e permette a Lautaro di tirare, ma deve incidere di più.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Il croato possiede senza alcun dubbio eleganza e talento, ma incide poco, non trova il ritmo, resta a lungo ai margini. Un po’ meglio dopo l’intervallo, ma quando il Genoa rimette in discussione il risultato, Chivu si affretta a richiamarlo in panchina.

TUTTOSPORT 6.5 – Non sarà Milinkovic-Savic, però la sua fisicità è un fattore nella partita, come prova pure l’azione del raddoppio di Lautaro, di cui è perfetto scudiero nel cuore dell’area genoana.

PASSIONE INTER 6.5 – Giocate di alta fattura, il croato è proprio bello da vedere col pallone tra i piedi.