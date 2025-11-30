Chivu: “Con Lautaro si esagera. Cambi? Io chiedo una cosa”

Con uno 0-2 maturato sul campo del Pisa grazie alla doppietta di uno straordinario Lautaro Martinez, l’Inter questo pomeriggio ha ritrovato la vittoria in campionato. Una prestazione di carattere e sofferenza che dà morale e che può rilanciare la squadra in vista dei prossimi impegni. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Cristian Chivu ha analizzato così la partita dei suoi ragazzi:

LA PARTITA – “Cosa mi è piaciuto di più? La voglia di reagire, la consapevolezza del fatto che oggi non era una partita semplice con il Pisa. Sapevamo i rischi cui potevamo andare contro, siamo stati concentrati e pazienti. Potevamo fare meglio, ma ci prendiamo quanto di buono abbiamo fatto. Questo gruppo ogni giorno si mette in gioco e vuole fare una stagione importante”.

SOSTITUZIONI – “Sappiamo l’importanza dei nostri calciatori e del nostro capitano. Le voci lo mettono in discussione , ma non noi. I cambi? Ti devono dare una mano, ma l’allenatore non è più bravo o più scarso in base a determinati cambi. I cambi si fanno per dare una mano alla squadra, portare nuove energie. Tutti i calciatori sono bravi e possono stare in una squadra importante come l’Inter”.

LAUTARO – “L’allenatore a volte deve gestire un sacco di cose che si dicono in giro. Per l’Inter quando si mette in gioco un calciatore come Lautaro a volte si esagera perché si cerca la notizia. Ma sappiamo quanto ci tiene e quanto è importante, lui come gli altri che mettono il cuore per questa squadra. Il nostro abbraccio fa notizia? Lo abbraccio tutte le mattine, peccato che non ci sia una telecamera ogni mattina. Ci parliamo anche, questa è una novità (ride, ndr). Anche questa settimana ci siamo parlati e abbracciati tutti i giorni. Io sono contento per lui, gli attaccanti vivono per i gol, lui è un vincente. Sono felice per lui e per il gruppo, per la reazione che hanno avuto”.

DEDIZIONE – “So chi sono e quello che posso dare. Il mio impegno e la mia passione per questo mestiere in una società importante come l’Inter, qualcosa ho fatto per questa società e sono lusingato di rappresentare questa squadra. Sono consapevole della responsabilità che ho per la società, per i tifosi e per questi ragazzi meravigliosi che fanno di tutto per onorare i colori nerazzurri”.