Chivu: “Potevamo far meglio, ma bicchiere mezzo pieno”

Al termine della sfida tra Inter e Fluminense il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano della formazione brasiliana. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rumeno:

“Siamo competitivi, abbiamo una voglia matta di vincere e di raggiungere l’obiettivo ed è venuta fuori la sua competitività. Io prendo anche le cose positive che abbiamo fatto in questo torneo con i ragazzi giovani e quelli nuovi, io mi prendo anche il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo avuto delle delusioni di recente ma in questo torneo abbiamo fatto il massimo nonostante le difficoltà. Prendiamoci ciò che di positivo c’è stato, siamo uno staff nuovo e abbiamo conosciuto il gruppo. Non è semplice vista la delusione che c’era per quello che era accaduto, noi vogliamo questo ma serve mantenere comunque la lucidità e i piedi per terra per capire poi il perché. Le analisi non si fanno dopo una sconfitta del genere, abbiamo provato fino in fondo a ribaltare il risultato, nonostante un approccio così così. Negli ultimi 30 minuti abbiamo fatto di più con delle occasioni per pareggiare ma non è andata come speravamo. Il desiderio non basta, ottiene solo ciò per cui combatti e potevamo fare di più con un approccio migliore e più mentalità. Potevamo fare meglio ma serve unità per andare avanti. Avevamo due punte in area nel finale con Carboni e Luis Henrique che sanno saltare l’uomo, abbiamo fatto prove perché quando non basta bisogna aggiungere qualcosa. Abbiamo anche preso un palo, una traversa e un’occasione nitida con De Vrij, poteva andare diversamente”.