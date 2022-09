CIES – Bastoni è il regista difensivo Under 25 più decisivo d’Europa

Il difensore di conferma tra i top in Europa

Pietro Magnani

Nonostante non stia vivendo un grande momento di forma, Alessandro Bastoni ha ricevuto un riconoscimento piuttosto importante. Un premio che, visto che redatto puramente a livello statistico, assume ancora più valore. Il difensore nerazzurro è infatti stato indicato dal CIES, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, come miglior regista arretrato under 25. O meglio, come il "più decisivo".

Il CIES ha infatti identificato, per 15 tipologie differenti di calciatori, i 10 migliori under 25 per rendimento e potenziale sportivo. Per stilare la classifica hanno preso in esame il livello delle partite giocate negli ultimi 365 giorni, oltre alle prestazioni, ai minuti giocati e al rendimento rispetto a compagni di reparto e altri pari ruolo, rendendosi quindi decisivi. Il valore massimo raggiungibile era di 100 su 100. Bastoni ha raggiunto questo incredibile punteggio, risultando il migliore della propria categoria, quella dei registi difensivi.

Gli unici altri under 25 che hanno raggiunto il massimo dei voti sono Militao per gli stopper, Koundé come intercettatore e Vinicius come creatore di gioco offensivo. Da segnalare poi che nella propria categoria, regista d'inserimento, anche Dimarco risulta primo, con 90 punti su 100.