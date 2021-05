VIDEO – Chongqing si tinge di nerazzurro: il grattacielo celebra lo scudetto dell’Inter

La città cinese si illumina con la scritta I M Scudetto

Dopo l'emozionante lettera di Zhang Jindong per la vittoria dello scudetto dell'Inter, arriva un altro bellissimo messaggio dalla Cina, anche se in maniera diversa. La città di Chongqing - sede della casa automobilistica con cui l'Inter strinse un accordo nel 2019 per l'International Champions Cup - si è illuminata di nerazzurro con la scritta I M SCUDETTO su un grattacielo.