Dalla Cina – Suning ha messo in vendita lo Jiangsu: situazione analoga a quella dell’Inter

Il gruppo Suning non sta attraversando un bel periodo da punto di vista economico. La proprietà cinese sta facendo ancora i suoi ragionamenti per l’eventuale cessione dell’Inter. La famiglia Zhang sarebbe divisa in due: il padre Jindong vorrebbe vendere il club nerazzurro, mentre il figlio Steven vorrebbe rimanere all’interno della società con l’appoggio di altri soci. Suning non deve fare i conti solo con l’Inter, ma anche col club cinese di Super League dello Jiangsu Suning di cui è proprietario.

Secondo quanto riferito dalla Cina da Titan, Suning starebbe cercando di vendere non solo l’Inter, ma anche lo Jiangsu. Dopo aver vinto il titolo di campioni di Cina la passata stagione, la famiglia Zhang potrebbe presto passare al testimone a qualcun altro. Suning non intende sicuramente far crollare il club, ma l’idea di vendere la società anche a ribasso è una realtà. Titan riferisce inoltre che si potrebbe prendere la strada come si intende fare con l’Inter: una compartecipazione con altri partener oppure nuove sponsorizzazioni che diano una grosso aiuto finanziario al club.

LE DUE STRADE DI SUNING: VENDERE O RIMANERE >>>