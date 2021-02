CdS – L’Inter ha fretta di segnare: niente più black out in avvio

Uno dei tanti difetti dell’Inter di inizio stagione era sicuramente quello di andare subito in svantaggio nel corso della partita. La squadra di Conte approcciava in modo sbagliato al match e questo particolare si è evidenziato sia in campionato che in Champions League. Col passare del tempo la squadra ha capito quanto sia importante approcciare alla partita nel migliore dei modi e magari sbloccare subito il risultato.

Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane c’è stata una netta inversione di tendenza: l’Inter ha infilato 5 vittorie in 6 giornate e sono tutte nate dopo aver segnato per primi e nel primo tempo. E’ ancora più significativo il fatto che i successi sono arrivati anche contro avversari di grande calibro come la Juventus, la Lazio e il Milan. Scattare per primi fa tutta la differenza del mondo per i nerazzurri. Contro la Juve Vidal ha segnato al 12′, contro la Lazio Lukaku l’ha sbloccata al 22′ e nel derby contro il Milan, Lautaro Martinez ha scongelato il risultato al 5′. Da questi momenti l’Inter non è stata più ripresa e ha incrementato il vantaggio.

