Cinque cose che abbiamo imparato da Cagliari-Inter 0-3

Il primo tempo aveva fatto pensare a una sfida più difficile, ma una grande ripresa ha permesso all’Inter di avere agilmente la meglio sul Cagliari, chiudendo in bellezza un ottimo 2024, con un convincente 3-0. La squadra di Inzaghi è uscita dagli spogliatoi con una convinzione diversa e ha messo in campo tutta la sua maggiore qualità.

Come di consueto su Passione Inter, analizziamo quest’oggi ben cinque cose che abbiamo imparato dalla vittoria ottenuta dall’Inter in trasferta, che lancia i nerazzurri verso la sfida di Supercoppa contro l’Atalanta.

1) La vittoria dell’Inter non va sottovalutata, perché anche se reduce da 3 sconfitte consecutive, il Cagliari aveva creato grosse difficoltà all’Atalanta, alla Juve e al Milan. La solita accelerazione devastante nel secondo tempo, invece, ha permesso di espugnare agilmente l’Unipol Domus.

2) La prova di forza dell’Inter ha ricordato chiaramente il rendimento migliore della scorsa stagione, quando tra gennaio e febbraio i nerazzurri blindarono il campionato con un ruolino di marcia clamoroso. Un ottimo segnale, in vista dei prossimi, decisivi mesi.

3) Finalmente si è sbloccato Lautaro! Il Toro era l’uomo più atteso e il gol è un sospiro di sollievo per lui e per tutto l’ambiente interista. Non solo, manda anche un segnale importante a chi lo giudica solo per le reti segnate e non per il lavoro che fa per la squadra. Al di là delle occasioni avute, infatti, la sua prestazione è stata intensa e mentalmente viva.

4) Il ritorno al gol di Lautaro, inoltre, potrebbe riaccende l’intesa con Thuram, un po’ offuscata nelle ultime settimane. A onor del vero, già nel primo tempo si erano viste combinazioni molto interessanti, che lasciano bene sperare per il futuro. E l’esultanza del francese al gol del capitano è un altro segnale molto positivo.

5) Quando c’è difficoltà a scegliere un migliore in campo, perché in diversi si meriterebbero la palma di MVP non si può che essere felici. Contro il Cagliari diversi giocatori hanno brillato, ma il più decisivo di tutti non è stato uno dei marcatori. I due assist di Barella sono solo la punta dell’iceberg di una prestazione nella quale ha acceso costantemente il motore nerazzurro.