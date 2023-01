Cinque cose che abbiamo imparato da Milan-Inter 0-3

INZAGHI E' UN MAESTRO DELLE FINALI

Per l'allenatore dell'Inter si tratta della quarta Supercoppa Italiana vinta in carriera e della sesta finale conquistata su sette disputate. A questo punto non può più essere un caso: in gara secca Inzaghi si è dimostrato ancora una volta un vero e proprio maestro. Una gara preparata nei minimi dettagli e approcciata con l'atteggiamento giusto, una squadra ordinata in entrambe le fasi che sin dal primo istante ha avuto ben chiaro quale fosse il piano per arrivare al successo. Il risultato è stato schiacciante e la vittoria mai messa in discussione.