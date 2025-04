Bastoni punge Gasperini: “Buttato nel dimenticatoio”

Intervenuto ai microfoni del podcast Supernova dell’interista Alessandro Cattelan, Alessandro Bastoni ha raccontato alcuni retroscena del suo rapporto con Gian Piero Gasperini. Il tecnico, che lo ha fatto esordire da professionista nell’Atalanta, non ha lasciato nel centrale dell’Inter un bel ricordo per via del poco minutaggio che gli ha concesso a Bergamo.

Queste le sue parole: “Chi mi ha fatto esordire in primis è stato Gasperini, dopo l’esordio mi ha buttato nel dimenticatoio. Avevo fatto molto bene, avevamo vinto 1-0 contro la Samp di Muriel, Skriniar, Quagliarella, era una Sampdoria forte. Però poi… buttato là. Son cose personali degli allenatori, sono cose che fanno loro, io avevo 17 anni e non potevo permettermi di dire ‘A’. Andar via dall’Atalanta in quel momento è stata la mia salvezza”.