Grandi polemiche in casa Inter per il rigore concesso alla Fiorentina, che ha regalato il gol del momentaneo pareggio alla squadra toscana. Il fallo di mano di Darmian, sanzionato da La Penna dopo on field review è infatti parso eccessivo.

Lo ha confermato anche Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, nel post-partita. L’ex arbitro ha evidenziato come non ci fossero gli estremi per punire il tocco di mano del difensore dell’Inter per diversi motivi.

Queste le sue parole:

“Quello che ci interessa non è la direzione del pallone, ma la punibilità del braccio di Darmian. Che c’è stato, il braccio era molto largo e cerca di ritrarlo, ma soprattutto quello che va tenuto presente e che per me porta alla non punibilità è la distanza veramente minima tra Gosens e Darmian. Il pallone schizza velocissimo dalla desta di Gosens a Darmian, a mio parere questo non è un episodio da calcio di rigore e l’on field review mi pare molto forzata”.