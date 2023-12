Classifica Scarpa d’oro aggiornata: Lautaro Martinez punta Mbappé

Lautaro Martinez continua a segnare e dopo aver battuto il record di marcature in un anno solare di Vieri e Milito, punta ad entrare sempre di più nella classifica dei bomber europei. Dopo l’ultimo turno di campionato l’aggiornamento per la Scarpa d’Oro che premia il miglior marcatore dei campionati d’Europa, il capitano dell’Inter è al sesto posto con i suoi 15 gol ad una sola rete di distanza da Mbappé. Mentre Kane al Bayern Monaco prova la fuga.

Ricordiamo rapidamente le regole: si moltiplica il numero di gol segnati per un coefficiente di difficoltà assegnato a ogni campionato. Nel caso della Serie A, come degli altri tornei top d’Europa, il coefficiente è 2. Per i tornei minori il coefficiente è di 1,5 o 1.

Ecco la classifica aggiornata: