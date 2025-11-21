Collovati su Chivu: “Mi sono ricreduto, ma l’Inter deve migliorare in una cosa”

Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in vista del prossimo derby, analizzando diversi aspetti legati alla sfida e alla stagione dell’Inter.

«Secondo me sarà una partita molto tattica», ha spiegato Collovati, ipotizzando un approccio attendista da parte di Massimiliano Allegri. «Vorrà sfruttare la velocità di Rafael Leao e Pulisic in contropiede». Per quanto riguarda l’Inter, secondo l’ex difensore sarà fondamentale sfruttare le fasce per ripartire.

Collovati ha poi evitato di sbilanciarsi con un pronostico, pur evidenziando l’importante arsenale offensivo dei nerazzurri: Lautaro Martinez, Pio Esposito, Thuram e Bonny. A suo avviso, il Milan cercherà di chiudere gli spazi per non concedere occasioni. Interessante anche il confronto a centrocampo, che per Collovati ospita il meglio della Serie A: Rabiot, Modric e Fofana da un lato; Barella, Calhanoglu e uno tra Zielinski e Sucic dall’altro, vista l’assenza di Mkhitaryan per infortunio.

Su Cristian Chivu Collovati ha ammesso un dietrofront rispetto al passato. «Mi devo ricredere, ho sbagliato e faccio mea culpa», ha dichiarato. «Pensavo che le grandi squadre andassero allenate solo da tecnici esperti. Invece, Chivu ha conquistato lo spogliatoio, è rispettato e merita i complimenti».

Parlando della dimensione europea dell’Inter, Collovati ha ricordato le ottime prestazioni contro Bayern Monaco e Barcellona nella scorsa stagione, sostenendo che i nerazzurri si esprimono meglio a livello internazionale. Tuttavia, ha evidenziato una debolezza difensiva: «L’Inter crea molto, anche 10-15 occasioni a partita, ma subisce troppo. Deve migliorare nella fase di non possesso».

Infine, l’ex calciatore ha commentato l’assenza di Dumfries sulla fascia destra, dove dovrebbe giocare Carlos Augusto, già impiegato in quel ruolo contro la Lazio. Sull’altra fascia, il Milan potrebbe schierare Estupinan o Bartesaghi. Riguardo a Thuram, Collovati ha evidenziato l’importanza del suo rientro per il reparto offensivo nerazzurro.