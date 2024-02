L’Inter è pronta al recupero della 21a giornata di Serie A contro l’Atalanta. A San Siro, i nerazzurri cercheranno l’ottava vittoria consecutiva in campionato per aumentare a 12 punti il vantaggio sulla Juventus e proseguire la marcia verso lo Scudetto.

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como.

Fischietto prodigio, il giovanissimo classe 1990 vanta un totale di 26 presenzein Serie A, di cui 11 in questo campionato, a partire dalla stagione 2021/2022. Lo scorso giugno si è aggiudicato il premio di miglior giovane arbitro di Serie A per fischietti non internazionali, prima di essere promosso in questa stagione, sebbene ancora in attesa del debutto nelle coppe europee per club.

Il direttore di gara comasco ha già arbitrato l’Inter in due occasioni, entrambe a San Siro ed entrambe vittoriose: il 6-1 contro il Bologna della scorsa stagione e l’esordio in questo campionato, 2-0 contro il Monza.

Al fianco di Colombo mercoledì sera ci saranno gli assistenti Zingaretti e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Pairetto. Il VAR sarà Di Paolo, affiancato da Marini.