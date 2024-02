Inter-Atalanta, situazione infortunati: Inzaghi recupera un solo giocatore

Neanche il tempo di godersi il successo con il Lecce, il calendario frenetico e congestionato presenta un’altra partita dal coefficiente di difficoltà più alto ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Mercoledì 28 febbraio è infatti in programma Inter-Atalanta, gara valida per il recupero della 21giornata rinviata a causa della Supercoppa in Arabia Saudita.

In Puglia la capolista si era presentata con sei infortunati: Sommer, Acerbi, Cuadrado, Calhanoglu, Sensi e Thuram. Di questi, solo il portiere svizzero rientrerà per la sfida contro i bergamaschi dopo aver smaltito l’influenza che non gli aveva permesso di partecipare alla trasferta salentina. L’ex Bayern si riprenderà il posto da titolare in porta che – contro il Lecce – è stato ricoperto da Audero.