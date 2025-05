Allarme su Pavard e Bisseck: l’annuncio ufficiale

Massimiliano Farris, oggi in panchina al posto dello squalificato Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Como-Inter, gara della 38a giornata di Serie A, per commentare la vittoria dei nerazzurri, che però non è bastata a conquistare lo Scudetto, vinto dal Napoli.

Como-Inter, le parole di Massimiliano Farris

LAUTARO – “Se Lautaro sarebbe entrato in altri casi? In realtà no. Il pensiero era di non rischiare i giocatori. Era prevista una staffetta ed è andata così. Volevamo portare a casa il risultato, ma Thuram si è scaldato, Lautaro no . Pensavamo di vincere salvaguardando la condizione in vista di Monaco”.

PAVARD E BISSECK – “Pavard viene da una brutta distorsione e stiamo cercando di portarlo a Monaco. Bisseck ha fatto un contrasto col piede e ha sentito qualcosa al ginocchio, ma non è niente di grave. Comunque aspettiamo notizie”.