Consigliere Oaktree: “Stadio Inter? Ok San Siro insieme al Milan”

Intervistato dall’edizione milanese de la Repubblica, il membro del CdA dell’Inter e consigliere di Oaktree, Carlo Marchetti, ha parlato del tema stadio, soffermandosi sul futuro di San Siro e sulla possibilità di continuare a condividere l’impianto con il Milan.

Queste le sue parole:

«Tema stadio? Spero resti San Siro. E va benissimo condividerlo col Milan. Siamo cugini che vivono da sempre insieme. Il Meazza va salvato anche se non ci si giocherà più? Non per forza. Le cose belle possono vivere nella memoria».