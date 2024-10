50 milioni per il Colpo Lookman: cosa sta succedendo

Solidamente legato alla coppia Thuram-Lautaro Martinez, l’attacco dell’Inter dovrebbe proseguire il percorso di rinnovamento iniziato con l’arrivo di Taremi, per aumentare le opzioni a disposizione di Inzaghi. E in Serie A potrebbe crearsi un’opportunità molto interessante nei prossimi mesi.

Infatti, stando a quanto riportato da Tutto Mercato Web, l’Atalanta sarebbe pronto a cedere Ademola Lookman la prossima estate per una cifra da almeno 50 milioni di euro. I bergamaschi, infatti, starebbero già cercando un sostituto, nel caso in cui arrivasse un’offerta valida.

Si parla di Premier League, ma è chiaro come il profilo piacerebbe anche all’Inter, aggiungendo caratteristiche inedite al reparto avanzato del club. Da capire, allora, se i nerazzurri si muoveranno in questa direzione nei prossimi mesi.

Un’ipotesi realistica potrebbe essere quella di un arrivo di Lookman, come possibile sostituto di Marcus Thuram. L’ottimo inizio di stagione ha aumentato le voci attorno al giocatore, con il Paris Saint–Germain tra i club più interessati.

Arrivato a parametro zero, Thuram potrebbe rappresentare una possibile plusvalenza monstre per l’Inter. Uno scenario che il club non può non tenere in considerazione, con l’idea di reinvestire parte del ricavato su un profilo top in Serie A come Lookman.