Le formazioni UFFICIALI di Inter-Juventus: due sorprese per Inzaghi

Tutto pronto per il big match della 9a giornata di Serie A. A San Siro, va in scena il Derby d’Italia, con l’Inter che proverà a staccare la Juventus e mantenersi in scia del Napoli, in testa alla classifica.

Inzaghi deve fare a meno di Acerbi e Calhanoglu: al loro posto De Vrij e Zielinski, che ha vinto il ballottaggio con Asllani, non ancora al top della forma. Conferma per Dumfries sulla fascia destra dopo il match con lo Young Boys. In avanti torna la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Juventus: