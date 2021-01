LIVEBLOG – Eriksen, Conte annuncia il nuovo ruolo. I tifosi sognano: “È il tuo momento, prenditi l’Inter”

Antonio Conte ha annunciato una grandissima novità tattica per la partita di domani, con l’Inter che alle 15 sarà di scena all’Artemio Franchi per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Intervistato da Rai Sport, infatti, ha parlato di un impiego di Christian Eriksen come play di centrocampo, nel ruolo di Marcelo Brozovic.

Una notizia che ha scatenato i commenti dei tifosi, che sui social hanno lanciato messaggi di speranza riguardanti la possibile rinascita del danese:

