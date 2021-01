Zazzaroni insiste: “Inter a rischio default, Zhang non tornerà in Italia per un po’”

Dopo le indiscrezioni circa la possibile cessione dell’Inter da parte del gruppo Suning, di cui ha parlato il Corriere dello Sport, il giornalista Ivan Zazzaroni rilancia le sue voci sulla difficile situazione economica della società nerazzurra. Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, infatti, ha parlato di una squadra a rischio default.

Queste le sue dichiarazioni: “Zhang jr sta cercando di trovare fondi che possano aiutare la società e per un po’ non tornerà in Italia. L’Inter al momento è vicina al default ed una rata di diritti televisivi riesce a coprire appena quindici giorni di stipendi. Ed il monte ingaggi della rosa incide per il 63% sui costi”.

