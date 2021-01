Conte, annuncio a sorpresa: “Nuovo ruolo per Eriksen, da lui mi aspetto tanto”. Poi parla della Fiorentina

Giornata di vigilia per l’Inter, che domani pomeriggio affronterà la Fiorentina nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Intervistato da Rai Sport in vista dell’incontro, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha annunciato una clamorosa novità: “Bisogna avere il carattere per uscire dalle difficoltà, perché nel corso della carriera di un calciatore ci sono momenti favorevoli ed altri meno. Eriksen? Abbiamo lavorato dal punto di vista tattico su di lui per utilizzarlo nella posizione di play, dove c’è Brozovic. Mi aspetto grandi risposte”.

Conte prosegue parlando della sfida di domani: “La Fiorentina è un’ottima squadra, anche se non sta mostrando i suoi veri valori. Poi penseremo al campionato (domenica c’è lo scontro diretto con la Juventus, ndr), al momento dobbiamo superare questo ostacolo arduo se vogliamo proseguire il nostro cammino”.