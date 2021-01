Verso Fiorentina-Inter, i convocati di Prandelli: due assenti di peso. L’elenco completo

Reduce dal successo in campionato contro il Cagliari, la Fiorentina di Cesare Prandelli cerca anche il passaggio del turno in Coppa Italia, dove domani alle ore 15 sfiderà l’Inter nella gara valida per gli ottavi di finale. La società viola ha diramato quest’oggi la lista dei convocati, dal quale sono esclusi Erik Pulgar e Frank Ribery.

Questa la lista completa:

Portieri: Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Cetrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Borja Valero, Krastev.

Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Vlahovic

