Vidal recuperato, Darmian no. Radu fra i pali, mediana inedita con Eriksen: le ultime verso la Fiorentina

L’Inter di Antonio Conte è partita in treno per Firenze, dove domani pomeriggio alle ore 15 sfiderà la Fiorentina di Cesare Prandelli nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Anche in virtù del delicato appuntamento di domenica sera, quando in programma ci sarà lo scontro diretto con la Juventus, il tecnico ha in mente un ampio turnover.

La prima buona notizia per il tecnico riguarda Arturo Vidal, che ha recuperato dall’infortunio ed è partito alla volta del capoluogo toscano con i compagni di squadra. Nulla da fare invece per Matteo Darmian, uscito dolorante dal terreno di gioco nella sfida contro la Roma ed indisponibile per l’incontro di domani. Fra i pali probabile la presenza di Ionut Radu, mentre si va verso la retroguardia composta da Milan Skriniar, Andrea Ranocchia ed Aleksandar Kolarov.

In mediana dovrebbe trovare spazio Christian Eriksen, affiancato da Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, mentre in attacco scalpita Alexis Sanchez.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Borja Valero, Amrabat, Barreca; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

