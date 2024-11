Conte FURIOSO in diretta tv: “Mi fa inca**are”

Duro sfogo di Antonio Conte, nel post-partita di Inter-Napoli. Ai microfoni di DAZN, l’allenatore si è scagliato contro il VAR, reo di non essere intervenuto in occasione del rigore concesso ai nerazzurri.

Questo il suo sfogo

“Ma che significa il VAR non può intervenire se c’è un errore? Che significa? Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono. Una decisione dell’arbitro può cambiare la partita. Il VAR o c’è o non c’è per correggere gli errori. Altrimenti si nascondono dietro questa situazione del poteva o non poteva. Ma che significa? Quando vogliono decidono gli arbitri, quando non vogliono decide il VAR? Fatemi capire. Ma che significa? Questa è un cosa che mi fa veramente incazzare e penso tutti gli allenatori. Marelli può dire quello che vuole, a livello di logica il VAR deve essere utilizzato per correggere gli errori o per dare situazioni non viste dall’arbitro. Che significa che l’arbitro Mariani deve decidere lui se è un errore questo qua che è clamoroso!? Che può incidere sulla partita. Stiamo trovando di nuovo una situazione, affinché ci siano retropensieri. Siamo partiti bene e ora siamo qua. Se c’è il VAR l’arbitro deve andare a vedere, poi decide. Sia a favore che contro. Il VAR è uno strumento che deve farmi sentire sicuro, comincia a non farmi sentire più sicuro. Non che si lascia la decisione all’arbitro, che sennò si creano retropensieri. Gli allenatori siamo tutti d’accordo. VAR a chiamata? Perché devo chiamare io, se c’è un errore deve intervenire, gli fai fare una figura in meno di cacca all’arbitro”.