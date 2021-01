Siparietto Conte-Ibrahimovic ai microfoni di Sky. Saluto in vista del derby: “Ci vediamo martedì”

Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic sono già pronti per il derby di martedì sera, quando Inter e Milan saranno di fronte per la stracittadina valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I due, infatti, si sono incrociati a distanza negli studi di Sky Sport, nel momento in cui l’attaccante svedese stava chiudendo il collegamento dopo l’intervista ed il tecnico nerazzurro era pronto per iniziare la sua.

I due hanno approfittato dell’occasione per salutarsi e darsi appuntamento in vista della stracittadina. Il tecnico ha infatti sorriso vedendo il calciatore svedese, dicendo: “Ci vediamo martedì”.

