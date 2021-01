Udinese-Inter, Conte (Inter Tv): “Ci è mancato l’ultimo passaggio. Bisogna essere più precisi”

Dopo il convincente 2-0 rifilato alla Juventus, l’Inter non riesce a sfondare il muro dell’Udinese: alla Dacia Arena finisce 0-0, i nerazzurri si portano a -2 dalla vetta occupata dal Milan, sconfitto in casa per 0-3 dall’Atalanta.

Al termine della partita Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la partita: “E’ stata una partita molto fisica e dura. Sapevamo comunque di incontrare una squadra del genere, ordinata dietro. Hanno fatto una partita molto difensiva, hanno cercato di non perderla. Noi abbiamo fatto la partita, potevamo essere più precisi sottorete. In queste partite è importante fare gol per stravolgere i piani della squadra avversaria”.

41 punti nel girone d’andata: “C’è tutto un girone di ritorno da giocare. C’è da lavorare tanto, dobbiamo migliorare e analizzare le situazioni. La qualità dell’ultimo passaggio per noi è fondamentale. Siamo stati imprecisi, potevamo fare meglio”.

Testa al Milan: “Da domani inizieremo a preparare la sfida”.

